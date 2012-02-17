С аварийного судна «Phantom» эвакуированы 4 украинских моряка

Эвакуированы 4 украинских моряка с судна „Phantom” в Балтийском море.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

По данным Посольства Украины в Королевстве Швеция, члены экипажа судна „Phantom” (флаг Гибралтара) были эвакуированы недалеко от острова Оланд из-за крена судна, вызванного перемещением груза.

После проведения медицинского осмотра украинские моряки были размещены в гостинице г. Кальмар.

Оператором судна проводится работа по устранению технических проблем с целью продолжения запланированного маршрута.

Дело находится на контроле Посольства Украины в Швеции и Департамента консульской службы МИД Украины.