С аварийного судна «Phantom» эвакуированы 4 украинских моряка
16:14, 17 февраля 2012Мир
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Эвакуированы 4 украинских моряка с судна „Phantom” в Балтийском море.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.
По данным Посольства Украины в Королевстве Швеция, члены экипажа судна „Phantom” (флаг Гибралтара) были эвакуированы недалеко от острова Оланд из-за крена судна, вызванного перемещением груза.
После проведения медицинского осмотра украинские моряки были размещены в гостинице г. Кальмар.
Оператором судна проводится работа по устранению технических проблем с целью продолжения запланированного маршрута.
Дело находится на контроле Посольства Украины в Швеции и Департамента консульской службы МИД Украины.
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