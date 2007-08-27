В Китае забытые в шахте горняки за 6 дней прорыли тоннель наружу

В Китае двое братьев-горняков выбрались на свободу, проведя почти шесть суток под землей в обвалившейся шахте.

Об этом сообщает газета China Daily.

Тоннель на нелегальной шахте недалеко от Пекина обрушился поздно вечером 18 августа, Мэн Сяньчэнь и Мэн Сянью оказались отрезаны от выхода.

Спасательные работы прекратились 20 августа из-за вероятности повторного обрушения, которое подвергло бы опасности жизнь самих спасателей. Позже стало известно, что на месте аварии не использовалась аппаратура, улавливающая признаки жизни под землей.

В заблокированном пространстве было достаточно воздуха, и братья решили прорыть выход наружу. Чтобы выжить, они пили мочу друг друга, сообщает издание. Проведя под землей 130 часов, они выбрались наружу в пятницу, потеряли сознание и были доставлены в больницу находившимися неподалеку шахтерами.