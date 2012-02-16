Саркози обещает удивить французов новой пятилеткой

Президент Франции Николя САРКОЗИ официально объявил о том, что будет участвовать в президентских выборах, намеченных на 22 апреля.

Он подтвердил это в интервью французскому телеканалу TF1, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

«Да, я буду участвовать в президентской гонке. Мне многое нужно еще сказать французам, мне есть что им предложить. Это не простое решение для меня, оно не автоматическое. Начинается новый период. Неизбежно, если французы будут уверены во мне, если они доверят мне президентский пост еще на пять лет, эта пятилетка не будет такой же, как предыдущая. Я принял это решение, потому что в течение последних трех лет Франция, Европа и весь мир пережили серию беспрецедентных кризисов, и если бы я отказался от борьбы за президентский пост, я бы просто пренебрег своими обязательствами перед народом Франции», - заявил Н.САРКОЗИ.

Согласно последним опросам общественного мнения, кандидат от социалистов Франсуа ОЛЛАНД получит в первом раунде 28% голосов, тогда как Н.САРКОЗИ - 24%, а во втором раунде Ф.ОЛЛАНД опередит нынешнего Президента с результатом 57% против 43%.

Единственный претендент на президентский пост, который может приблизиться в первом туре к двум основным кандидатам, - это лидер Национального фронта Мари Ле ПЕН.