Авиакатастрофа в Конго: чудом выжили двое пассажиров
08:21, 27 августа 2007Мир
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Середи них - ребенок
Самолет российского производства КБ Антонова с грузом олова на борту потерпел крушение в воскресенье на востоке Конго, 13 человек погибли, двоим удалось выжить.
Как передает РИА «Новости» со ссылкой на Рейтер, по информации представителей МВД Конго, катастрофа произошла сразу после взлета самолета в городе Конголо (Kongolo) конголезской провинции Катанга (Katanga). Среди выживших один молодой человек и ребенок.
По предварительным данным, пилот, предположительно являвшийся гражданином РФ, после некоторых проблем в работе двигателя сразу после взлета попытался вернуться обратно на взлетно-посадочную полосу.
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