Авиакатастрофа в Конго: чудом выжили двое пассажиров

Самолет российского производства КБ Антонова с грузом олова на борту потерпел крушение в воскресенье на востоке Конго, 13 человек погибли, двоим удалось выжить.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на Рейтер, по информации представителей МВД Конго, катастрофа произошла сразу после взлета самолета в городе Конголо (Kongolo) конголезской провинции Катанга (Katanga). Среди выживших один молодой человек и ребенок.

По предварительным данным, пилот, предположительно являвшийся гражданином РФ, после некоторых проблем в работе двигателя сразу после взлета попытался вернуться обратно на взлетно-посадочную полосу.