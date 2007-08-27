Яценюк: Украина не будет пересматривать условия аренды баз ЧФ РФ

Украина не будет пересматривать условия аренды украинских баз Черноморским флотом Российской Федерации.

Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК в эфире телеканала «1+1», отвечая на соответствующий вопрос.

"Все по арендной плате уже подписано, нравится это кому-то или не нравится, мы должны это исполнять", - подчеркнул министр.

"Наши заявления, как Министерства иностранных дел являются довольно четкими. Мы не требуем досрочного выведения флота, так как мы являемся европейской страной и в двухсторонних договорах записано, что флот находится на украинских базах до 2017 года", - сказал А.ЯЦЕНЮК.

"Меня, мягко говоря, удивили и встревожили заявления некоторых дипломатов Российской Федерации, поэтому мы уже направили сверхсрочную ноту в Россию и указали в ней, что если бы высказывания российского дипломата официально подтвердились, мы должны были бы выдворить его с территории Украины. К счастью, Посольство Российской Федерации дезавуировало эти заявления и, как всегда, во всем винят журналистов", - отметил А.ЯЦЕНЮК.