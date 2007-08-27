Пожарные спасли археологический музей Древней Олимпии

Пожарным удалось спасти археологический музей Древней Олимпии, расположенный на западе греческого полуострова Пелопоннес и внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как передает РИА «Новости», об этом заявил в прямом эфире греческого телеканала "Скай" генеральный секретарь греческого министерства культуры Христос ЗАХОПУЛОС.

"По моим данным, здание музея удалось спасти, но деревьев больше нет", - сказал Х.ЗАХОПУЛОС.

По его словам, на территории археологического музея сработала автоматическая система пожаротушения, установленная к Олимпийским играм 2004 года.

По его словам, на месте происшествия находится пять пожарных машин и вертолеты.

Как сообщалось, лесные пожары в Греции подошли к Древней Олимпии, одному из наиболее значительных археологических памятников древности. По сообщению пожарной охраны, в радиусе нескольких километров от Древней Олимпии эвакуированы несколько деревень.

В области Элея сохраняется крайне тяжелая ситуация с лесными пожарами. За последние два дня здесь погибли десятки человек. Огонь распространяется в двух направлениях - на восток к Олимпии и на запад к морю. Пламя подступило вплотную к приморскому городу Пиргос.

Число жертв пожаров в Греции превысило 50 человек. В стране объявлено чрезвычайное положение.