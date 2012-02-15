10 человек погибли в лобовом столкновении автобуса с грузовиком

В Таиланде 10 человек погибли при лобовом столкновении рейсового междугороднего автобуса с грузовиком.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт таиландской газеты Nation, автобус следовал из Бангкока в центр провинции Сисакет на северо-востоке страны. Столкновение произошло на территории провинции Сурин.

В столкновении погибли водитель грузовика, водитель автобуса и 9 пассажиров, шесть из которых женщины и трое - мужчины. Еще 24 пассажира получили ранения и были доставлены в ближайшие больницы.

Никакой информации о присутствии в автобусе иностранных граждан полиция пока не сообщила.

Авария перекрыла на 2,5 часа одно из основных шоссе северо-востока страны, что вызвало многокилометровую пробку.