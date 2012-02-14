В Риме рушится Колизей

В Италии из-за образования льда и таяния обвалились фрагменты верхней части памятника архитектуры Древнего Рима – Колизея, сообщает Lenta.ru.

Амфитеатр, закрытый на выходных для туристов, откроется не раньше 16 февраля. Опасность представляет не только возможное падение фрагментов стен, но и лед, покрывший дорожки, отмечает La Repubblica.

В стенах Колизея насчитывается около трех тысяч трещин. Масштабная реставрация памятника должна начаться в марте 2012 года.

Вместе с тем, остальные археологические памятники, закрытые из-за непогоды, 14 февраля вновь открылись для публики. В их число вошли термы Каракаллы, римские форумы, Палатинский холм, Остия и Аппиева дорога.