В Риме рушится Колизей
21:14, 14 февраля 2012Мир
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Насчитывается около трех тысяч трещин
В Италии из-за образования льда и таяния обвалились фрагменты верхней части памятника архитектуры Древнего Рима – Колизея, сообщает Lenta.ru.
Амфитеатр, закрытый на выходных для туристов, откроется не раньше 16 февраля. Опасность представляет не только возможное падение фрагментов стен, но и лед, покрывший дорожки, отмечает La Repubblica.
В стенах Колизея насчитывается около трех тысяч трещин. Масштабная реставрация памятника должна начаться в марте 2012 года.
Вместе с тем, остальные археологические памятники, закрытые из-за непогоды, 14 февраля вновь открылись для публики. В их число вошли термы Каракаллы, римские форумы, Палатинский холм, Остия и Аппиева дорога.
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