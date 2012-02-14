КГБ Беларуси хвастает, что ловит по 2 «кадровых шпиона» в месяц

Комитет госбезопасности Беларуси в 2011 году пресек деятельность 23 кадровых сотрудников и агентов иностранных спецслужб.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает Центр информации и общественных связей КГБ Беларуси.

«В 2011 году Комитетом государственной безопасности Беларуси выявлена и пресечена деятельность 23 кадровых сотрудников и агентов иностранных спецслужб. Кроме того, вскрыты 33 вербовочных подхода к белорусам со стороны иностранных разведывательных органов, что позволило упредить и не допустить совершения белорусскими гражданами тяжких преступлений и защитить жизненно важные интересы государства», - говорится в сообщении ЦИОС КГБ.

Кроме этого, выявлены попытки проникновения к государственным секретам спецслужб, иных организаций и отдельных представителей иностранных государств.

«По итогам 2011 года за нарушения законодательства в сфере государственных секретов к административной ответственности привлечены 17 должностных лиц и 2 - к уголовной, в том числе за незаконные поставки специальных технических средств оперативно-розыскной деятельности», - сообщили в КГБ Беларуси.

В ЦИОС КГБ также отметили, что особой проверке на прочность подверглись системы управления государством и обеспечения его безопасности.

«Совместными действиями всех госорганов удалось преодолеть этот сложнейший этап, сохранить контроль и управление над развитием ситуации, не допустить сползания страны в зону политического и экономического хаоса», - подчеркнули в КГБ Беларуси.

В числе наиболее негативных факторов в КГБ назвали «грубое вмешательство извне во внутренние дела Беларуси, давление на власть, активизацию попыток лидеров радикальных политизированных группирований инспирировать массовые протестные выступления граждан и «раскачать» ситуацию, в том числе через социальные сети, беспрецедентную компрометацию органов управления государством, стремление «пятой колонны» паразитировать на временных трудностях в социально-экономической сфере, раздуть волну кризисной истерии».

В ЦИОС КГБ Беларуси отметили, что в 2012 году ожидается ряд значимых событий в жизни страны, которые требуют пристального внимания со стороны спецслужбы.

«Это и электоральная кампания по выборам в парламент, и строительство АЭС, и преодоление последствий сложного периода в экономике, и обеспечение безопасности развития государства и реализации интересов граждан в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства. Все эти процессы требуют пристального внимания со стороны всех субъектов системы обеспечения национальной безопасности страны, добавили в КГБ», - подчеркнули в КГБ Беларуси.