В аэропорту Мюнхена отменили десятки рейсов

В аэропорту Мюнхена во вторник, 14 февраля, из-за сильных снегопадов отменены десятки рейсов, другие задерживаются, передает dpa со ссылкой на заявление аэровокзала.

Эти нарушения коснулись около тысячи пассажиров. Информацию о задержанных и отмененных рейсах можно посмотреть на электронном табло на сайте аэропорта, передает Лента.ру.

Службы аэропорта постоянно очищают взлетно-посадочные полосы от снега. Таким образом им удается поддерживать в надлежащем состоянии хотя бы одну из них для отправления и приема самолетов.

Когда работа аэропорта нормализуется, пока неизвестно. Синоптики не могут точно прогнозировать, когда закончится снегопад.

Нарушения в работе аэропорта из-за сильных снегопадов уже происходили неделю назад - 7 февраля. Тогда были отменены десять рейсов, еще несколько были задержаны.

Германия, как и многие страны Европы, с конца января оказалась в зоне мощного циклона, который спровоцировал необычно низкие температуры и сильные снегопады. Из-за замерзших рек было временно остановлено судоходство в некоторых частях страны. Сейчас температура в Германии начинает постепенно повышаться, однако метеорологи предупреждают о продолжении снегопадов. В остальной Европе сильные морозы пока не прекращаются, их жертвами стали уже по меньшей мере 600 человек.