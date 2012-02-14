Газпром потребовал распустить совет директоров «Эха Москвы»

Руководство ОАО "Газпром-Медиа" потребовало досрочной отставки совета директоров радиостанции "Эхо Москвы". Об этом 14 февраля сообщил в своем микроблоге на Twitter главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Также в "Газпром-Медиа" потребовали смены состава независимых директоров "Эха Москвы". По мнению Венедиктова, это означает, что он, а также заместитель главного редактора радиостанции Владимир Варфоломеев лишатся своих постов в совете директоров.

Вместо себя и Варфоломеева Алексей Венедиктов предложил ввести в совет директоров генерального директора "Эха Москвы" и телекомпании "Эхо-ТВ" Юрия Федутинова. "Вместо нас я внесся список Федутинова. Пусть теперь он там корячится", - написал журналист (орфография и пунктуация автора сохранены).

Лента.ру