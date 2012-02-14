Евросоюз расширяет санкции к белорусским чиновникам

Совет Евросоюза принял постановление, которое расширяет возможности применения санкций в отношении белорусских физических и юридических лиц, причастных к нарушениям основных прав и свобод.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Совета ЕС по итогам его заседания 10 февраля.

«Принятые поправки расширяют критерии для применения ограничительных мер и замораживания активов. Такие санкции могут быть применены к лицу, ответственному за серьезные нарушения прав человека или репрессии в отношении гражданского общества и политической оппозиции, а также лицам и предприятиям, получающим выгоду или поддерживающим режим ЛУКАШЕНКО», - говорится в сообщении пресс-службы.

Справка УНИАН. 23 января министры иностранных дел стран ЕС, обсудив ситуацию в Беларуси, решили расширить критерии включения белорусских чиновников в список лиц, подпадающих под санкции.

На 27 февраля запланировано заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза, на котором будет рассматриваться вопрос о расширении санкций в отношении белорусских чиновников.

По неподтвержденной информации, рассматривается вопрос о включении в список еще 135 белорусских чиновников, которым запрещен въезд в страны ЕС и чьи активы должны быть заморожены.

Политическое решение о визовых и экономических санкциях в отношении Беларуси было принято Советом ЕС 31 января 2011 года в Брюсселе, когда министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили список белорусских чиновников, ответственных за нарушения прав человека в ходе президентской кампании. Этим лицам запрещено посещать территорию ЕС, а их счета и имущество в странах ЕС должны быть заморожены.

Первоначально в списке было 158 имен. Впоследствии Совет ЕС неоднократно расширял этот перечень, и сейчас въезд в Евросоюз запрещен более чем 200 белорусским чиновникам.