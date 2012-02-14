Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА надеется, что украинцы, находящиеся под арестом в Ливии, в ближайшее время вернутся в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции.

По словам Н.КАРПАЧОВОЙ, она не может назвать более конктретную дату, поскольку это может негативно повлиять на переговорный процесс.

Как подчеркнула Омбудсман, власти Украины совместно с международными организациями делают все возможное для возвращения украинцев на родину. "Ситуация в Ливии очень опасна, но наше государство делает все, чтобы ее граждане вернулись на родину", - сказала Н.КАРПАЧЕВА.

Уполномоченный ВР напомнила, что в Ливии под арестом находятся 28 украинцев.

По ее словам, необходимо время, чтобы доказать их невиновность, учитывая, что некоторые обвинения в их адрес несут уголовный характер.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2011 года вооруженные формирования Переходного национального совета Ливии задержали ряд граждан Украины по подозрению в военном пособничестве бывшему лидеру Джамахирии Муамару Каддафи.

5 сентября в МИД сообщили, что задержанные украинцы являются гражданскими лицами. В частности, они работали по контракту инженерами в одной из нефтедобывающих компаний. Среди задержанных есть одна женщина.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 19 сентября поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и председателю Службы внешней разведки Григорию ИЛЬЯШОВУ принять все необходимые меры для защиты прав и законных интересов граждан Украины, задержанных в Ливии.