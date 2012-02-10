Итальянская полиция обнаружила 40 кг кокаина в дипломатической почте

Итальянская полиция обнаружила 40 килограммов кокаина в дипломатической почте, направленной в посольство Эквадора.

Об изъятии наркотиков, сообщает Agence France-Presse, объявил глава МИД Эквадора Рикардо ПАТИНО (Ricardo Patino). "Мы удивлены и крайне расстроены", - сказал Р.ПАТИНО, комментируя происшествие.

Получателем посылки, в которой находился кокаин, был эквадорский актер театра Кристиан ЛУР (Christian Loor). Правительство Эквадора, рассказал Р.ПАТИНО, оказывает поддержку проектам К.ЛУРА в рамках программы по развитию туризма.

К.ЛУР был задержан полицией. Под стражу в связи с обнаружением груза наркотиков был взят еще один человек, имя которого не раскрывается. Глава МИД Эквадора лишь сообщил, что второй задержанный не является гражданином Эквадора.

Р.ПАТИНО также рассказал, что посылка, в которой был найден кокаин, была проверена перед отправкой из столицы Эквадора местным управлением по борьбе с наркотиками. Предположительно, кокаин мог быть помещен в посылку во время одной из промежуточных остановок на пути в Италию, передает Лента.ру.

Дипломатическая почта, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, является неприкосновенной - она не может быть вскрыта властями иностранного государства или задержана. Диппочта перевозится в специальной упаковке - вализе, на которую нанесена соответствующая маркировка.