В Москве число участников акций превысило 160 тысяч человек

Число участников акций в Москве превысило 160 тысяч человек.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ГУ МВД.

"В митинге на Поклонной горе с учетом оттока и притока граждан приняло участие около 125-128 тысяч человек. На митинге на Болотной площади собралось около 33-34 тысячи человек. Идет значительный отток граждан с мероприятия", - говорится в сообщении.

В субботу в столице проходят акции как противников, так и сторонников действующей власти. Оппозиция организует санкционированное шествие от Калужской площади по Якиманке и митинг на Болотной площади. Митинг на Поклонной горе стал ответом на акции оппозиции и проходит под лозунгом "Нам есть, что терять".

Протестную акцию провела ЛДПР на Пушкинской площади. В этом митинге, который уже успел завершиться без происшествий, приняли участие около тысячи человек, сообщило ГУМВД по Москве.

После декабрьских выборов в Госдуму, по итогам которых правящая партия "Единая Россия"получила большинство в нижней палате, во многих российских городах прошли митинги, участники которых заявляли о массовых нарушениях и требовали отмены итогов голосования, назначения новых выборов и отставки главы ЦИК. В Москве оппозиция провела многотысячные митинги на Болотной площади и проспекте Сахарова.