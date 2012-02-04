Желающие открыть украинскую школу в Москве соберутся на Арбате

Рабочая группа по открытию украинской школы в Москве проведет встречу актива, родителей и всех небезразличных к украинскому языку, культуре и образованию людей с целью обсуждения перспектив открытия образовательного заведения для украинской общины в российской столице.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили координаторы рабочей группы.

Встреча состоится в воскресенье, 5 февраля 2012 г. в 12.30 в Национальном культурном центре Украины по адресу ул. Арбат, 9. Во время встречи можно будет познакомиться с работой воскресной школы при Культурном центре, встретиться с работниками посольства Украины в России.

«Рассчитываем на вашу активность в решении вопроса об открытии украинской школы в Москве и ожидаем вас 5 февраля», - сказали в рабочей группе.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в Москве началось анкетирование родителей для открытия украинского класса в 2012/2013 учебном году Все желающие могут заполнить анкету на сайте http://clck.ru/LamP

В июне 2011 года министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК выразил надежду, что первые украинские классы в гимназиях Москвы и Санкт-Петербурга откроются 1 сентября, но этого не произошло.

3 июня министр образования и науки РФ А.ФУРСЕНКО заявил, что его ведомство поддерживает создание украинских гимназий в Москве и Санкт-Петербурге. В то же время, во время встречи с украинской общиной 15 июня А.ФУРСЕНКО заявил, что украинская диаспора в РФ также должна нести ответственность за наполнение украинских школ в Москве и Санкт-Петербурге.

22 сентября с.г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО сообщил, что пассивность украинской общины не позволяет открыть украинские классы в Москве.