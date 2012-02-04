В Москве таких митингов не было 20 лет

В Москве сегодня пройдут четыре массовых мероприятия, которые могут стать самыми многочисленными за последние 20 лет, сообщает Радио Свобода.



Акция "За честные выборы!", организованная оппозиционными силами и одноименным гражданским движением, начнется в полдень по московскому времени на Большой Якиманке и закончится митингом на Болотной площади. В шествии примут участие четыре колонны – общегражданская, колонны либералов, правых националистов и приверженцев левых взглядов. Вести митинг будут оппозиционный политик Владимир Рыжков и глава защитников Химкинского леса Евгения Чирикова. Запланировано десять выступлений.



Акции "За честные выборы" пройдут в десятках других городов России.



В Москве пройдут также проправительственный митинг на Поклонной горе, в поддержку которого выступил накануне Владимир Путин, митинг "За честные выборы и демократию", организованный Константином Боровым и Валерией Новодворской на проспекте Академика Сахарова, и акция ЛДПР на Пушкинской площади.