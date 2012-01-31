Российская оппозиция проведет несанкционированную акцию в Москве

Сегодня в Москве на Триумфальной площади в 18.00 мск в рамках «Стратегии-31» под девизом «Остановим диктатуру!» сторонники незарегистрированной партии «Другая Россия» проведут акцию, темой которой, кроме свободы собраний, станет требование не допустить переизбрания премьер-министра Владимира ПУТИНА на третий президентский срок.

Об этом УНИАН сообщил член исполкома «Другой России» Александр АВЕРИН.

«В акции намерен принять участие и лидер «Другой России» Эдуард ЛИМОНОВ. Есть большая вероятность, что 31 января его задержат прямо на выходе из дома», - сказал он.

А.АВЕРИН сообщил, что организаторы направили на имя мэра Москвы Сергея СОБЯНИНА письмо, в котором сообщили, что акция 31 января на Триумфальной площади состоится, несмотря на отсутствие согласования со стороны мэрии.

«К нашим традиционным требованиям свободы собраний добавился лозунг «Остановим диктатуру!». Переизбрание Владимира ПУТИНА на третий срок окончательно заморозит политические свободы в нашей стране. Этого допустить нельзя», - говориться в письме.

«Наши права и их реализация лежат вне предела Вашей компетенции. Россия все равно будет свободной. И Москва освободится первой», - отметили оппозиционеры.

Вместе с тем А.АВЕРИН сообщил, что активисты «Другой России» не будут принимать участие в согласованном шествии «За честные выборы» в Москве 4 февраля.

«Другая Россия» считает участие в шествии и митинге на Болотной площади бессмысленным и унизительным», - заявил А.АВЕРИН.

«Граждане ясно высказали свое намерение идти к органам государственной власти: Кремлю, Государственной думе, ЦИКу даже без согласования с мэрией. Вместо этого, группа либеральных вождей, самозванно представляющих народный протест, манипулируя общественным мнением, сговорилась с властью локализовать протест в безопасном для нее месте. Будет принята очередная, третья по счету резолюция, которую власть опять проигнорирует, как и две предыдущие», - заявили в «Другой России».