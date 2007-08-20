Турецкий парламент снова старается избрать президента

Кандидат в президенты Турции от правящей Партии справедливости и развития Абдулла Гюль не смог в ходе первого тура парламентского голосования заручиться поддержкой депутатов, передает агентство AFP.

За Гюля проголосовали 341 из 550 парламентариев. До необходимого большинства в две трети ему не хватило 26 голосов.

Два других кандидата в президенты: Сабахаттин Чакмакоглу (Sabahattin Cakmakoglu) от правоконсервативной Партии Националистического движения и Тайфун Ичли (Tayfun Icli) от Демократической левой партии набрали 70 и 13 голосов соответственно.

Напомним, что бывший министр иностранных дел Абдулла Гюль выдвигается в президенты не в первый раз. Однако парламент предыдущего созыва так и не смог проголосовать за его кандидатуру. Выборы были практически сорваны оппозиционными партиями, которые бойкотировали голосование, лишив его необходимого кворума.

Это привело к серьезному политическому кризису и проведению новых парламентских выборов, состоявшихся в конце июля 2007 года. Победу на них одержала возглавляемая Реджепом Тайипом Эрдоганом Партия справедливости и развития, которая снова выдвинула Гюля кандидатом в президенты.