Власти Москвы и организаторы акции "За честные выборы" не договорились

Власти Москвы и организаторы акции "За честные выборы" не смогли согласовать маршрут шествия 4 февраля.

После двухчасовых переговоров организаторы акции протеста и мэрия Москвы не пришли к компромиссу. Об этом сообщил радиостанции "Эхо Москвы"один из заявителей оппозиционной акции Сергей Давидис. По его словам, мэрия предлагает такой маршрут шествия, который не устраивает протестующих, в частности, район Лужников и Фрунзенской набережной. Представители оргкомитета рассматривают несколько альтернативных вариантов, все они предполагают площадки для акции внутри Садового кольца.

По словам координатора движения "Левый фронт" Сергея Удальцова, они расчитывают в ближайший дни получить официальный ответ из мэрии, после чего у них будет три дня для решения.