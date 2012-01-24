Польшу уже пугают банкротством из-за Евро-2012

Проведение Европы-2012 в Польше может привести к серьезному ухудшению уровня жизни поляков, став символическим "гвоздем в экономическом гробу" страны.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение высказал представитель Сената парламента Польши, член партии власти "Гражданская платформа" Ян Филипп ЛИБИЦКИ.

Как написал сенатор в своем интернет-блоге, города, которые будут принимать Евро-2012 и которых многие считают счастливцами, в связи с огромными расходами на подготовку к чемпионату вынуждены массово ограничивать другие важные для местных жителей расходы.

"Экономят на всем, не только на образовании... Также на многом другом нужном, но не связанном непосредственно с Евро-2012, среди которого общественный транспорт, культура и другое, сфера городской жизни", - написал он.

Я.ЛИБИЦКИ назвал позитивным для жителей Познани строительство в рамках подготовки к чемпионату новой дороги к аэропорту и железнодорожному вокзалу. В то же время, по его убеждению, расходы болельщиков или будущих туристов никогда не покроют всех расходов города на подготовку к Евро.

По словам сенатора, половина построенных в свое время к Чемпионату Европы стадионов в Португалии впоследствии была разобрана, поскольку власть не знала, как их использовать. По его мнению, Польше также будет трудно заработать на построенных к Евро-2012 футбольных аренах.

Он также привел пример Греции, которая организовала в 2000 году Олимпиаду, а теперь из-за тогдашних чрезмерных расходов ей угрожает банкротство.

Справка УНИАН. Власть Польши оценивала расходы на подготовку к Евро-2012 от 25 до 35 млрд. долларов, основную часть из которых планировалось направить на реализацию инфраструктурных проектов, которые софинансировались Евросоюзом.

По данным проведенного по заказу польской государственной компании PL2012 исследования, проведение Евро-2012 в Польше увеличит национальный ВВП на 10-13,6 млрд. долларов до 2020 года.