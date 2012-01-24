В МИДе объяснили, что мешало украинским танцорам вернуться из Китая

Семь из 13 украинских танцоров, попавших в затруднительную ситуацию в Китае, возвращаются в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

Он отметил, что речь идет о 13 украинских гражданах, а не о 14, как сообщалось раньше.

По словам А.ДИКУСАРОВА, шестеро из 13 граждан Украины решили остаться работать в Китае. Семеро приехали в Шанхай, им была оказана консульская помощь, в частности, приобретены авиабилеты. Сегодня украинцы вылетели в Москву, откуда они будут самолетом отправлены в Киев.

«Этот вопрос мы считаем решенным, мы оказали всю возможную помощь, которая им необходима», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

Он отметил, что речь идет о хозяйственном споре между гражданами и компанией, которая выступала другой стороной контракта.

По его словам, поскольку контракт заключался на двух языках - украинском и китайском, нужно внимательно отслеживать позиции контракта на обоих языках.

«Никоим образом этот вопрос не согласовывался ни с посольством, ни с Департаментом консульской службы МИД Украины. Если бы к нам обратились перед заключением контрактов, мы бы указали на риски в случае, если граждане решат разорвать этот контракт в одностороннем порядке», - добавил А.ДИКУСАРОВ.

Как сообщали СМИ, украинские танцоры, в частности 10 девушек, заключили контракт с одним из китайских театров. Агент не выполнял условия контракта, сначала пытался отобрать паспорта у танцоров, а когда это не удалось, начал их запугивать.