Путин пообещал министрам, что разгонит, но не всех

Премьер-министр России Владимир ПУТИН обещает, что после выборов президента российское правительство ожидает серьезная ротация.

Как сообщили УНИАН в партии власти «Единая Россия», об этом он заявил сегодня на Форуме народов Юга России в Ставропольском крае.

«Это совсем не значит, что нужно всех разогнать. Разумеется, должна быть ротация, ротация серьезная. И она будет», – сказал В.ПУТИН.

При этом он подчеркнул, что прежде, чем говорить о том, каким будет новое правительство, нужно «пройти выборы 4 марта».

Глава правительства РФ также обратил внимание на опасность ситуации, когда граждане не пойдут на выборы, поскольку посчитают, что «все предопределено». «Главное – не породить такие настроения, что и на выборы ходить не надо. Есть такая опасность», – отметил В.ПУТИН.

В целом он позитивно оценил работу действующего кабинета министров в прошлом году.

«Реально, это одни из лучших (результатов) в мире получились», – заявил премьер РФ, добавив, что это не только результат хорошей внешнеэкономической конъюнктуры, но и прямая работа правительства.

В качестве основных достижений исполнительной власти В.ПУТИН назвал низкую (6,1%) инфляцию, направление всего 10% нефтегазовых доходов на потребление, а остальное – в резервные фонды, борьбу с безработицей.