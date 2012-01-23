Президент ПАСЕ: лишение полномочий – это последнее оружие

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Жан-Клод МИНЬЙОН не поддерживает лишение полномочий украинской делегации в Ассамблее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Страсбурге.

“Для меня лишение полномочий – это последнее оружие, когда все дороги уже пройдены”, - сказал он.

“Именно поэтому я не поддержал сегодня это предложение”, - добавил Ж.-К.МИНЬЙОН.

Как сообщал УНИАН, сегодня группа Европейской народной партии в ПАСЕ предлагала лишить украинскую делегацию полномочий из-за того, что как минимум три члена украинской делегации, заявленные как представители оппозиции, на сегодняшний день представляют правящую в Украине партию.

Эта просьба не была поддержана ПАСЕ.