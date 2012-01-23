Обаму вызвали на допрос

Судья приказал президенту США Бараку Обаме явиться в суд Атланты на слушание в деле по жалобе о том, что он якобы не родился в США, а потому не может быть президентом.

Об этом сообщает CBS со ссылкой на Associated Press.

Слушания должны состояться в четверг.

Это один из многих исков, которые были поданы по всей стране, но пока безуспешно.

Как известно, весной прошлого года Белый дом уже опубликовал копию свидетельства о рождении действующего президента, согласно которой Обама родился на Гавайях, которые являются штатом США.

Украинская правда