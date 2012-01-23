Обаму вызвали на допрос
10:13, 23 января 2012Мир
2594 0
Слушания должны состояться в четверг
Судья приказал президенту США Бараку Обаме явиться в суд Атланты на слушание в деле по жалобе о том, что он якобы не родился в США, а потому не может быть президентом.
Об этом сообщает CBS со ссылкой на Associated Press.
Слушания должны состояться в четверг.
Это один из многих исков, которые были поданы по всей стране, но пока безуспешно.
Как известно, весной прошлого года Белый дом уже опубликовал копию свидетельства о рождении действующего президента, согласно которой Обама родился на Гавайях, которые являются штатом США.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter