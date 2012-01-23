Путин: Россию пытаются развалить по тем же рецептам, что и СССР

Кандидат в Президенты, премьер-министр РФ Владимир ПУТИН отмечает вклад украинцев в освоение территорий современной России.

Об этом говорится в его авторской статье «Россия: национальный вопрос», размещенной в сегодняшнем номере «Независимой газеты».

«Историческая Россия – не этническое государство и не американский «плавильный котел», где, в общем-то, все так или иначе – мигранты. Россия возникла и веками развивалась как многонациональное государство. Государство, в котором постоянно шел процесс взаимного привыкания, взаимного проникновения, смешивания народов на семейном, на дружеском, на служебном уровне. Сотен этносов, живущих на своей земле вместе и рядом с русскими. Освоение огромных территорий, наполнявшее всю историю России, было совместным делом многих народов. Достаточно сказать, что этнические украинцы живут на пространстве от Карпат до Камчатки. Как и этнические татары, евреи, белорусы…», - отметил В.ПУТИН.

При этом он считает, что в России всегда проводилась политика примирения всех этносов и вовлечения их в государственное строительство, где стержень и скрепляющая ткань этой уникальной цивилизации является русский народ, русская культура.

«Вот как раз этот стержень разного рода провокаторы и наши противники всеми силами будут пытаться вырвать из России – под насквозь фальшивые разговоры о праве русских на самоопределение, о «расовой чистоте», о необходимости «завершить дело 1991 года и окончательно разрушить империю, сидящую на шее у русского народа». Чтобы в конечном счете – заставить людей своими руками уничтожать собственную Родину», - считает премьер.

В.ПУТИН убежден, попытки проповедовать идеи построения русского «национального», моноэтнического государства противоречат всей тысячелетней истории России. Более того, это кратчайший путь к уничтожению русского народа и русской государственности.

«Когда начинают кричать: «Хватит кормить Кавказ», – ждите, завтра неизбежно последует призыв: «Хватит кормить Сибирь, Дальний Восток, Урал, Поволжье, Подмосковье…». Именно по таким рецептам действовали те, кто привел к распаду Советский Союз», - считает В.ПУТИН.

По его мнению, самоопределение русского народа – это полиэтническая цивилизация, скрепленная русским культурным ядром.

В.ПУТИН считает, что сегодняшние национальные и миграционные проблемы напрямую связаны с разрушением СССР, а по сути, исторически – большой России, сложившейся в своей основе еще в XVIII веке.

Как сообщал УНИАН, обнародованные 16 декабря окончательные результаты Всероссийской переписи населения 2010 года свидетельствуют, что в России проживает 1,93 млн. человек, которые назвали себя украинцами (в 2002 году - 2,94 млн.), что составляет 1,41% от общего количества жителей РФ, которые указали свою национальность (в 2002 году – 2,05%). Таким образом, за 8 лет количество людей, которые называют себя украинцами, уменьшилось на треть, или миллион человек.