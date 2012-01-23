Хорваты проголосовали за вступление в Евросоюз

Центризбирком Хорватии после обработки 99% бюллетеней сообщил, что за вступление страны в ЕС на состоявшемся в воскресенье референдуме высказались 66,25% хорватских граждан, передает РИА «Новости».

Хорватия вступит в Европейский Союз 1 июля 2013 года после завершения процесса ратификации в 27 странах ЕС договора о членстве, который хорватские власти подписали в Брюсселе в декабре прошлого года. Для того, чтобы Хорватия вступила в Евросоюз, в поддержку этой идеи на референдуме должны были проголосовать как минимум 50% и еще один избиратель.

Согласно, последним данным ЦИК, размещенным на его сайте, против евроинтеграции высказались 33,15% граждан Хорватии.

Недействительными признаны 0,6% бюллетеней.

Явка избирателей на референдуме оказалась невысокой - 43,67 %.

Хорватия станет второй республикой бывшей Югославии, которая войдет в ЕС. Первой к сообществу присоединилась Словения в 2004 году. Другие страны бывшей Югославии - Сербия, Черногория, Македония и Босния и Герцеговина - также претендуют на членство в Евросоюзе.