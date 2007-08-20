На Ямайке бушует ураган ”Дин”: скорость ветра до 230 км/час

Мощный ураган "Дин", уже прокатившийся по Гаити и Доминиканской республике и унесший жизни шести человек, достиг Ямайки.

Как сообщает Би-Би-Си, на остров обрушились проливные дожди и сильные ветры, которые становятся с каждой минутой все сильнее. Уже появились сообщения о наводнениях на востоке Ямайки.

Премьер-министр страны Портиа СИПМСОН-МИЛЛЕР призвала жителей забыть о разногласиях и встретить кризис "как одна семья".

Правительство Ямайки обратилось к гражданам с призывом укрыться в убежищах перед началом урагана, скорость которого, как ожидается, достигнет 230 километров в час. Метеорологи предупредили о том, что последствия урагана могут оказаться катастрофическими.

Несмотря на то, что на Ямайке закрыты аэропорты, представители США заявили о готовности вылететь для оказания помощи в случае, если это будет необходимо.

По словам Кречет КРИВС из Центра чрезвычайных ситуаций Ямайки, полиция и войска приведены в полную готовность и остров "готов принять удар "Дина".

В некоторых районах Ямайки введен комендантский час, который продлится ближайшие 48 часов.

Из-за шторма американский космический челнок "Эндевор" вернется на Землю на день раньше запланированного.

В США, опасаясь повторения разрушений, вызванных ураганом "Катрина" в Новом Орлеане в 2005 году, губернатор штата Луизиана Кэтлин БЛАНКО объявила чрезвычайное положение.

В Мексиканском заливе, где расположены американские нефтяные платформы, некоторые компании эвакуируют персонал, опасаясь удара стихии.