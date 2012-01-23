Россия сдала в аренду атомную подлодку

Церемония передачи Индии российской атомной подводной лодки (АПЛ) "Нерпа" прошла в понедельник в городе Большой Камень Приморского края, передает корреспондент РИА Новости.

Согласно контракту, АПЛ "Нерпа" передана в лизинг Военно-морским силам Индии на десять лет. Стоимость контракта - более 900 миллионов долларов.

Оба экипажа подводников - российский и индийский - в Тихом океане испытали субмарину на разных глубинах и режимах работы. На торжественной церемонии передачи АПЛ были исполнены государственные гимны, а затем на субмарине подняли флаг ВМС Индии.