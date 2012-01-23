Расширение Панамского канала продолжается
02:25, 23 января 2012Мир
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Рабочим повысили зарплату
Тысячи рабочих, занятых на расширении Панамского канала, согласились прекратить забастовку и продолжить прерванную на неделю работу, сообщает Би-би-си.
Консорциум, выполняющий контракт в рамках проекта расширения канала к 2014 году, согласился повысить зарплату рабочим.
Проект стоимостью 5,25 млрд долларов предусматривает сооружение новых, широких шлюзов, которые позволили бы принимать более крупные суда.
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