Расширение Панамского канала продолжается

Тысячи рабочих, занятых на расширении Панамского канала, согласились прекратить забастовку и продолжить прерванную на неделю работу, сообщает Би-би-си.

Консорциум, выполняющий контракт в рамках проекта расширения канала к 2014 году, согласился повысить зарплату рабочим.

Проект стоимостью 5,25 млрд долларов предусматривает сооружение новых, широких шлюзов, которые позволили бы принимать более крупные суда.