Для Сирии приготовили "йеменский вариант"

Лига арабских государств (ЛАГ) разработала новый план по урегулированию в Сирии, который основан на опыте разрешения кризиса в другой арабской стране - в Йемене, заявил премьер-министр и глава МИД Катара Хамад бен Джасем Аль Тани.

По итогам совещания в Каире, Лига призвала власти Сирии в течение двух недель начать диалог с оппозицией.



Кроме того, Лига потребовала отставки президента Сирии Башара Асада, передачи власти вице-президенту, а также выступила за формирование в стране в течение двух месяцев правительства национального единства.



Лига ждет от Дамаска ответа на просьбу продлить на месяц пребывание в Сирии миссии своих наблюдателей, следящих за выполнением сирийским руководством международного плана по прекращению кровопролития в стране. В воскресенье, однако, стало известно, что своих наблюдателей из Сирии намерена отозвать Саудовская Аравия, объяснившая решение очевидным нежеланием Дамаска следовать мирным инициативам.