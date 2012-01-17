На немецком заводе взорвался хлор

На западе Германии в г.Брюль произошел взрыв газообразного хлора на заводе, занимающемся секретными разработками. Число пострадавших насчитывает 39 человек, 7 из которых находятся в тяжелом состоянии, передает CNN. По данным местного пожарного департамента, в момент взрыва на территории завода находились более 300 человек.

После взрыва в здании завода и близлежащих строениях были взяты пробы воздуха. По мнению специалистов, угрозы для здоровья человека и окружающей среды нет. Эвакуацию жителей близлежащих районов проводить нет необходимости.

Город Брюль расположен в 32 км от Кельна. Населения города насчитывает более 46 тыс. человек.