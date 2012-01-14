Россия возобновит воздушное патрулирование над Черным морем
05:58, 14 января 2012Мир
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Сообщает Минобороны
С конца января дальняя авиация России намерена возобновить патрулирование акватории Черноморского побережья, а также вдоль государственных границ СНГ.
Об этом УНИАН сообщили в Минобороны России.
«С конца января экипажи дальней авиации продолжат выполнение задач по воздушному патрулированию районов Атлантики, Северного Ледовитого и Тихого океанов, акватории Черноморского побережья, а также по маршрутам вдоль государственных границ Содружества независимых государств, выполняя полеты как с базовых, так и оперативных аэродромов», - говорится в сообщении.
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