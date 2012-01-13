В Роскосмосе прогнозируют, что «Фобос-Грунт» упадет близ Южной Америки

В Роскосмосе прогнозируют падение фрагментов станции «Фобос-Грунт» в Атлантический океан в воскресенье вечером.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Роскосомоса.

«По состоянию на 13 января прогнозируемое окно падения остатков космического аппарата «Фобос-Грунт» на Землю определяется датами с 15 по 16 января, с центральной точкой - 15 января в 20.22 мск. Возможная зона падения – «полоса» от 51,4 градуса северной широты до 51,4 градуса южной широты», - говорится в сообщении.

На схеме, представленной Роскосмосом, указано место падение в Атлантическом океане не далеко от берегов Южной Америки.

Точное время и место падения фрагментов космического аппарата «Фобос-Грунт» планируется установить за 24 часа до падения.

По информации ведомства, изменение места и времени падения фрагментов космического аппарата обусловлено уменьшением высоты его орбиты, солнечной активностью и состоянием атмосферы.

В целях уведомления в соответствии с действующими нормами международного права Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и заинтересованных субъектов государств, на территорию которых возможно падение остатков межпланетной станции «Фобос-Грунт», налажено взаимодействие с МИД России. В целях обеспечения безопасности прохождения воздушных и морских судов, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, установлено взаимодействие с Федеральным агентством воздушного транспорта, Министерством обороны и ВМФ России.

Федеральное космическое агентство обещает своевременно уведомит о точном времени и месте падения фрагментов космического аппарата «Фобос-Грунт».

Как сообщал УНИАН, российскую автоматическую станцию «Фобос-Грунт» успешно вывела на орбиту украинская ракета «Зенит-2SБ», однако из-за технических проблем она не смогла отправится к спутнику Марса – Фобосу.

«Фобос-Грунт» - первая за 15 лет российская автоматическая межпланетная станция, предназначенная для доставки образцов грунта со спутника Марса. После запуска 9 ноября 2011 года маршевая двигательная установка станции не включилась и не смогла перевести аппарат на траекторию перелета к Марсу. Зонд остался на низкой околоземной орбите и постепенно теряет высоту.

Общая масса «Фобос-Грунта» составляет 13,5 тонны, из которых 11 тонн приходится на компоненты топлива. По данным Роскосмоса, земной поверхности могут достичь около 20-30 фрагментов космического аппарата общей массой не более 200 кг. Токсичное топливо - диметилгидразин - сгорит в плотных слоях атмосферы на высоте приблизительно 100 километров, уверены российские специалисты.