Китайские СМИ раскритиковали новую оборонную стратегию США, предусматривающую укрепление военного присутствия в Азии. По мнению одного из китайских изданий, США как раз и является главным виновником дестабилизации в регионе, передает Reuters.



"С тех пор, как в 2009 году США вновь заговорили о необходимости своего возвращения в Азию, в регионе начали происходить события, представляющие угрозу для его безопасности", - цитирует китайское издание слова военного эксперта. По его мнению, нетрудно догадаться, какое государство действительно гарант безопасности в регионе, и какое - источник всех бед.



Комментарии издания не выражают официальную позицию китайских властей, но, в целом, передают царящие в правящих кругах КНР настроения, замечает РосБизнесКонсалтинг.



Публикация в китайских СМИ последовала в ответ на оглашение президентом США новой оборонной стратегии.



По мнению западных аналитиков, данный шаг выражает приверженность США сохранению безопасности в регионе, и КНР не должна опасаться. В то же время, как пишут китайские СМИ, новая оборонная стратегия США знаменует начало новой фазы после завершения американской военной кампании в Афганистане и Ираке и явно направлена против Китая и Ирана.



США также утверждают, что намерены сотрудничать с КНР по вопросам безопасности в регионе, в частности по болезненной для Китая теме морских границ в Южно-Китайском море, которые оспариваются КНР, Вьетнамом, Тайванем, Филиппинами, Малайзией и Брунеем. Обострение территориальных споров произошло между Китаем и Вьетнамом летом 2011 года.