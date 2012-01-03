СМИ: Президент ФРГ угрожал редактору влиятельного таблоида

Президент Германии Кристиан ВУЛЬФ с угрозами требовал от главного редактора немецкого таблоида Bild Кая ДИКМАНА не публиковать статью о крупном кредите, полученном К.ВУЛЬФОМ от друзей-бизнесменов.

Об этом в понедельник, 2 января, заявила немецкая газета Suddeutsche Zeitung, сообщает Lenta.ru.

Газета Suddeutsche Zeitung сослалась на аудиосообщение, оставленное К.ВУЛЬФОМ на автоответчике К.ДИКМАНА 12 декабря, за день до публикации статьи. По информации издания, К.ДИКМАН находился в тот момент в Нью-Йорке, поэтому К.ВУЛЬФ оставил ему сообщение, в котором угрожал разорвать все отношения с издательским домом Axel Springer, которому принадлежит Bild. К.ВУЛЬФ также заявил, что, опубликовав эту статью, К.ДИКМАН "перейдет Рубикон" и развяжет с ним войну.

Suddeutsche Zeitung позже добавила, что после этого сообщения К.ВУЛЬФ позвонил президенту издательского дома Axel Springer Матиасу ДОПФНЕРУ с требованием повлиять на К.ДИКМАНА. М.ДОПФНЕР в ответ заявил ему, что редакторы газеты Bild независимы в своих решениях.

Позже в понедельник на сайте Bild появилось официальное подтверждение этой информации. Редакция газеты заявила, что К.ВУЛЬФ действительно оставил К.ДИКМАНУ такое сообщение, однако перезвонил через три дня и извинился за "тон и содержание" своих слов. Тогда газета Bild решила не сообщать об этом инциденте.

Как пишет Deutsche Welle, ведомство Президента заявило в понедельник, что К.ВУЛЬФ не будет комментировать свои телефонные разговоры. В ведомстве отметили при этом, что свобода прессы является для Президента "ценным достоянием".

Немецкий союз журналистов (DJV) осудил попытку давления на прессу со стороны К.ВУЛЬФА. "Критику в СМИ известные личности должны принимать как часть свободы слова", - заявил глава DJV Михаэль КОНКЕН.

Газеты Financial Times Deutschland и Suddeutsche Zeitung призвали К.ВУЛЬФА уйти в отставку.

В статье, которую Bild опубликовал в середине декабря, сообщалось, что в 2008 году К.ВУЛЬФ, будучи премьер-министром Нижней Саксонии, получил от жены своего друга-миллионера Эгона ГЕРКЕНСА льготный кредит на 500 тыс. евро. Тем самым К.ВУЛЬФ нарушил закон Нижней Саксонии, запрещающий членам правительства этой федеральной земли брать льготные кредиты. После разгоревшегося скандала несколько немецких политиков призвали К.ВУЛЬФА уйти в отставку. Однако К.ВУЛЬФ отказался, сославшись на то, что уже раскрыл все данные о кредитах и своем финансовом положении.