В Беларуси отключили телеканал Euronews

С 1 января в Беларуси из-за финансовых споров прекращено вещание телеканала Euronews.

Об этом сообщает белорусская служба радиостанции "Свобода".

Ретрансляция новостного телеканала, которую осуществляли «Минские телевизионные информационные сети» (МТИС), была прекращена в полдень 1 января 2012 года.

Вместо Euronews началось вещание телеканала «НТВ + Кино плюс». Клиенты других поставщиков услуг кабельного телевидения пока имеют возможности смотреть европейские новости. Как сообщили в МТИС, причиной отключения Euronews стали разногласия с правообладателями этого канала на территории Беларуси в отношении стоимости ретрансляции Euronews в кабельных сетях столицы. С нового года цена значительно выросла. На данный момент МТИС представляет общедоступный пакет, состоящий из шести каналов, и расширенный пакет - до 45 каналов. МТИС ведет переговоры о восстановлении вещания.