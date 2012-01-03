В Будапеште на улицы вышли десятки тысяч людей

В столице Венгрии Будапеште десятки тысяч людей приняли вчера участие в демонстрации протеста против политики правящей партии «Фидес» (Венгерский гражданский союз).

Как передает радио «Свобода», протестовавшие выкрикивали лозунги против лидера партии, премьер-министра Виктора ОРБАНА, обвиняя его в авторитаризме.

Оппоненты премьера говорят, что вступившая в силу 1 января новая Конституция и многие другие решения правительства подрывают основы демократии в стране, усиливая политический контроль за судебно-правовой системой, Центральным банком, религиозными организациями и средствами массовой информации.

Некоторые политические шаги венгерских властей подвергаются критике со стороны США, Евросоюза и международных правозащитников.