В США сегодня начинается президентская гонка

В США сегодня начинается президентская предвыборная кампания.

Как передает РИА «Новости», первые собрания избирателей (caucuses) в рамках президентской кампании 2012 года пройдут во вторник в американском штате Айова. Эти собрания являются первым этапом в определении единого кандидата от партий. Избиратели по итогам предварительных опросов по завершении собраний определят тройку лидирующих кандидатов, которые, как ожидается, продолжат президентскую гонку. Как правило, часть кандидатов после этого выходит из гонки. Результаты собраний в Айове также по давней традиции считаются первым официальным рейтингом кандидатов и демонстрируют их шансы выйти в лидеры президентской гонки.

Главный вопрос всей президентской кампании предстоит решить сторонникам Республиканской партии - кому из девяти кандидатов они делегируют полномочия бороться за президентский пост. Демократы уже определились с единым кандидатом - партию на выборах 6 ноября будет представлять действующий Президент Барак ОБАМА в тандеме с вице-президентом Джозефом БАЙДЕНОМ.

По сумме собранных в предвыборный фонд средств среди всех кандидатов от обеих партий лидирует Б.ОБАМА - ему избиратели пожертвовали 88 млн. 424 тыс. 930 долларов. Из них уже потрачено на кампанию 29 млн. 327 тыс. 618 долларов.

Среди республиканцев по сборам в предвыборный фонд лидирует экс-губернатор штата Массачусетс, умеренный консерватор Мит РОМНИ с 18 млн. 499 тыс. долларов (потрачено на кампанию 5 млн. 900 тыс. долларов).

После собраний избирателей в штате Айова следующим традиционно важным этапом президентской гонки будут первые промежуточные выборы (primaries) в штате Нью-Гемпшир, которые состоятся 10 января. Этап промежуточных выборов продлится до конца лета текущего года.

Выборы Президента США состоятся 6 ноября 2012 года.