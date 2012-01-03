В Египте - третий раунд выборов

08:59, 03 января 2012
Мир
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Накануне в столкновениях погибли 17 человек

В Египте сегодня состоится третий раунд голосования на выборах в нижнюю палату парламента.

Голосование будет проходить в девяти провинциях, включая южные регионы страны, где живет большое число христиан, передает Радио «Свобода».

На предыдущих этапах выборов большинство голосов получили Партия свободы и справедливости, представляющая движение «Братья мусульмане», и радикальная исламистская партия салафитов «Салафи ан-Нур».

По сведениям наблюдателей, в ходе первых двух раундов каких-либо значительных подтасовок результатов голосования или фактов запугивания избирателей зафиксировано не было.

В преддверии третьего этапа выборов в Каире в столкновениях между силами безопасности и демонстрантами, требующими отставки военного руководства страны, погибли 17 человек.

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