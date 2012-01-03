В Египте - третий раунд выборов
Накануне в столкновениях погибли 17 человек
В Египте сегодня состоится третий раунд голосования на выборах в нижнюю палату парламента.
Голосование будет проходить в девяти провинциях, включая южные регионы страны, где живет большое число христиан, передает Радио «Свобода».
На предыдущих этапах выборов большинство голосов получили Партия свободы и справедливости, представляющая движение «Братья мусульмане», и радикальная исламистская партия салафитов «Салафи ан-Нур».
По сведениям наблюдателей, в ходе первых двух раундов каких-либо значительных подтасовок результатов голосования или фактов запугивания избирателей зафиксировано не было.
В преддверии третьего этапа выборов в Каире в столкновениях между силами безопасности и демонстрантами, требующими отставки военного руководства страны, погибли 17 человек.