В Египте - третий раунд выборов

В Египте сегодня состоится третий раунд голосования на выборах в нижнюю палату парламента.

Голосование будет проходить в девяти провинциях, включая южные регионы страны, где живет большое число христиан, передает Радио «Свобода».

На предыдущих этапах выборов большинство голосов получили Партия свободы и справедливости, представляющая движение «Братья мусульмане», и радикальная исламистская партия салафитов «Салафи ан-Нур».

По сведениям наблюдателей, в ходе первых двух раундов каких-либо значительных подтасовок результатов голосования или фактов запугивания избирателей зафиксировано не было.

В преддверии третьего этапа выборов в Каире в столкновениях между силами безопасности и демонстрантами, требующими отставки военного руководства страны, погибли 17 человек.