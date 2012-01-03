В Афганистане погиб грузинский военный

В новогодние дни в Афганистане погиб грузинский военнослужащий, капрал Ниниашвили. Он подорвался на мине в провинции Гельменд.



Капрал стал уже 11-м грузинским военнослужащим, чья жизнь оборвалась в стране, где миротворческую миссию выполняют около тысячи грузинских солдат и офицеров, сообщает корреспондент Радио Свобода.



Несмотря на жёсткую критику со стороны оппозиции за участие в операции НАТО в условиях, когда Брюссель (опасаясь недовольства Москвы) не готов предоставить Грузии даже «дорожную карту по вступлению в альянс», Михаил Саакашвили неоднократно подчёркивал: участие в афганской операции укрепляет безопасность страны, поскольку США и их союзники ценят вклад и активность Грузии, а генеральный секретарь НАТО, будучи недавно в Тбилиси, даже назвал этот вклад «уникальным».



В декабре, парламент согласился с предложением президента Саакашвили увеличить контингент до 1700 военнослужащих. Тем самым, грузинские войска в Афганистане станут самыми многочисленными из всех стран – не членов НАТО и превысят по численности контингенты многих авторитетных и влиятельных государств, - полноправных членов Североатлантического альянса.