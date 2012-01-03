День памяти погибших за независимость отмечают в Эстонии

День памяти воинов, погибших в Освободительной войне 1918-1920 годов, отметят во вторник в Эстонии, на всех государственных и муниципальных учреждениях будут вывешены государственные флаги.

У Монумента победы в Освободительной войне в Таллине состоится поминальная церемония, в которой примут участие министр обороны страны и архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви. Памятные мероприятия пройдут по всей Эстонии.

После провозглашения независимости 24 февраля 1918 года Эстония была вынуждена участвовать в войне за независимость против войск прогерманского "ландесвера" и войск Красной Армии и в ходе войны потеряла более 6 тысяч человек, в т.ч. более 3,5 тысячи в ходе боевых действий, остальные умерли от ран и болезней..