Если бы выборы в США состоялись сегодня (опрос)
00:59, 03 января 2012Мир
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Республиканцы выбирают кандидата в президенты
Накануне предварительного голосования в американском штате Айова кандидат, претендующий на номинацию от Республиканской партии на президентский пост, бывший сенатор, а ныне телеобозреватель 53-летний Рик Санторум увеличивает популярность среди избирателей.
Согласно результатам последнего опроса, проведенного газетой Des Moines Register, Санторум набрал 15% голосов.
Бывший губернатора Массачусетса Митт Ромни лидирует в списке республиканских претендентов с 24%.
Следом за ним идет конгрессмен от Техаса Рон Пол – 22% голосов.
Бывшего спикера Палаты представителей американского Конгресса Ньюта Гингрича поддерживают 12% процентов респондентов, губернатора Техаса Рика Перри – 11%.
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