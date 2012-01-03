Если бы выборы в США состоялись сегодня (опрос)

Накануне предварительного голосования в американском штате Айова кандидат, претендующий на номинацию от Республиканской партии на президентский пост, бывший сенатор, а ныне телеобозреватель 53-летний Рик Санторум увеличивает популярность среди избирателей.

Согласно результатам последнего опроса, проведенного газетой Des Moines Register, Санторум набрал 15% голосов.

Бывший губернатора Массачусетса Митт Ромни лидирует в списке республиканских претендентов с 24%.

Следом за ним идет конгрессмен от Техаса Рон Пол – 22% голосов.

Бывшего спикера Палаты представителей американского Конгресса Ньюта Гингрича поддерживают 12% процентов респондентов, губернатора Техаса Рика Перри – 11%.