Сирийские повстанцы взяли в плен десятки солдат

Сирийские повстанцы взяли в плен несколько десятков военнослужащих правительственной армии во время боя за два блок-поста в провинции Идлиб на северо-западе страны, сообщает Reuters.



Согласно этой информации, бой начался и на третьем блок-посту, однако его последствия пока точно не известны.



Сейчас повстанцы заняты подсчетом потерь - своих и противника, а также пересчитывают взятых в плен солдат и офицеров правительственной армии.



Как отмечает агентство, нападение произошло на третий день после объявления Свободной армией Сирии одностороннего перемирия. Повстанцы заявили о прекращении огня 30 декабря и пообещали его придерживаться во время работы миссии наблюдателей от Лиги арабских государств.



Наблюдатели, работающие, в основном, в городах, тем временем сообщили, что правительственная армия отвела свои подразделения из центров населенных пунктов. Войска при этом не направились в казармы, а остались стоять на окраинах.



По данным ЛАГ, в городах все еще остается много снайперов, кое-где продолжаются перестрелки, что представляет большую опасность для местных жителей.

В последние недели ситуация в стране резко обострилась, в Хомсе, Идлибе и ряде других провинциях и населенных пунктах продолжаются настоящие бои, в которых правительственные силы порой терпят поражения. В этих условиях президент Сирии Башар Асад пригласил в страну международных наблюдателей и, как ожидается, вскоре объявит о появлении в стране нового правительства, сообщает Лента.ру.



