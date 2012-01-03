Французского журналиста задушили электропроводом в гостинице

Французский журналист найден задушенным в номере одной из гостиниц в охваченной волнениями столицы Йемена Сане, сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного представителя спецслужб.

По данным источника, мужчина был привязан к кровати и задушен электропроводом в номере гостиницы Al-Maali, расположенной в Сане в непосредственной близости от президентского дворца. Имя убитого журналиста, а также другие подробности происшествия пока не сообщаются. Район, в котором располагается гостиница, контролируют подразделения Республиканской гвардии Йемена, отмечает агентство.

По сведениям агентства Франс Пресс, смерть журналиста наступила три или четыре дня назад. В его вещах было обнаружено удостоверение сотрудника французского телеканала France 24. Журналист был официально аккредитован в министерстве информации Йемена.

Однако представители France 24 заявили, что своих корреспондентов в Йемен телеканал не направлял.

Йеменская полиция начала расследование убийства, заключает РИА Новости.