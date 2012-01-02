Президент Германии пытался надавить на журналистов

Президент ФРГ Кристиан Вульф (Christian Wulff) пытался оказывать нажим на журналистов, расследующих скандал о получении им частного кредита в размере 500 тысяч евро у супруги знакомого бизнесмена. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкие СМИ.



Согласно данным сообщениям, 12 декабря Вульф, находившийся тогда с государственным визитом в Кувейте, позвонил главному редактору Bild Каю Дикману (Kai Dieckmann), чтобы пригрозить ему "окончательным разрывом" с издательством Шпрингера в случае, если Bild действительно опубликует "невероятную" историю о кредите. Поскольку Дикман в это время находился в Нью-Йорке, Вульф не смог связаться с ним лично и оставил свое сообщение на автоответчике. В нем использовались такие выражения, как "вести войну" и "перейти Рубикон".



В газете Bild, однако, проигнорировали угрозы президента и на следующий день опубликовали материал о получении им скандальной ипотеки у супруги предпринимателя Эгона Геркенса (Egon Geerkens). Газета не сообщила о попытках Вульфа оказать на нее давление, однако, согласно Süddeutsche Zeitung, президент впоследствии вновь позвонил Дикману и извинился за свои высказывания.



Газета Süddeutsche Zeitung также сообщает, что Вульфу было известно о том, что журналисты уже несколько месяцев расследуют историю с получением им кредита для финансирования своего дома под Ганновером. Журналисты через судебные инстанции добивались ознакомления с соответствующими документами в ведомстве земельного кадастра.

