Президент США теряет симпатии

Бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни, претендующий на должность президента США от Республиканской партии, за десять месяцев до выборов впервые опередил Барака Обаму по симпатиям избирателей.



Как сообщает Радио Свобода, согласно результатам последнего общенационального опроса Службы Расмуссена, Ромни опережает Обаму в соотношении 45 процентов против 39. Еще неделю назад Ромни отставал от действующего президента на три процента.



Последние опросы в рамках состязания семи республиканцев за кандидатскую номинацию также подтвердили лидирующий статус Ромни.