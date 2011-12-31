Новый президент Приднестровья отправил в отставку 80 высших чиновников

Новый президент Приднестровья Евгений Шевчук отправил в отставку более 80 должностных лиц, включая всех членов Кабинета министров ПМР.



Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в пресс-службе главы ПМР, в частности, указом президента в отставку вместе с заместителями отправлены: министр государственной безопасности ПМР Владимир Антюфеев, министр обороны Станислав Хажеев, министр внутренних дел Вадим Красносельский, министр иностранных дел Владимир Ястребчак, министр финансов Ирина Молоканова, и.о. министра экономики Алевтина Слинченко, министра промышленности Петр Степанов, министр информации и телекоммуникаций Владимир Беляев, министр здравоохранения и социальной защиты Иван Ткаченко, министр юстиции Сергей Степанов, министра природных ресурсов и экологического контроля Сергей Мороз, и.о. председателя Государственного таможенного комитета Владимир Смирнов, а также главы других министерств и ведомств и их заместители.



Согласно указу Е.Шевчука, в отставку были отправлены также главы государственной администрации Тирасполя, Бендер, Рыбницкого, Слободзейского, Григориопольского, Каменского и Дубоссарского районов, а также все сотрудники Администрации бывшего президента, его помощники, советники, полномочные представители и т.д.



Уволены также главы Государственного фонда социального страхования, Государственной службы ветеринарно-санитарного и фитосанитарного контроля, Государственной службы социальной политики и трудовых ресурсов, Государственной службы управления документацией и архивами, Исполнительной дирекции Государственного пенсионного фонда, Государственной службы охраны труда и промышленной безопасности, Центра по контролю за обращением медико-фармацевтической продукции, а также главный государственный санитарный врач и другие лица.



Ранее новый глава республики заявил, что планирует представить кандидатуру на пост премьер-министра ПМР в первой половине января 2012г.



Кроме того, Е.Шевчук своим указом перенес место расположения администрации президента ПМР в здание Государственного таможенного комитета, который возглавлял старший сын бывшего президента Приндестровья В.Смирнов. В то же время решено, что в здании, где располагалась Администрация президента вместе с Верховным советом будет расположено правительство ПМР.



Следует отметить, что институт правительства и должность премьер-министра впервые вводятся с 1 января 2012г. в соответствии с поправками, внесенными ранее в Конституцию Приднестровья.



Прежде в Приднестровье не было премьер-министра. Главой исполнительной власти был президент, который руководил кабинетом министров. Министры напрямую подчинялись главе Приднестровья. В соответствии с поправками, с 1 января 2012г. высшим исполнительным органом государственной власти Приднестровья будет правительство, в состав которого войдут председатель правительства, его заместители, министры, главы государственных администраций городов и районов. Председатель правительства Приднестровья будет назначаться и освобождаться главой Приднестровья. Премьер будет представлять на утверждение президента структуру и состав правительства.