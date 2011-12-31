Семья убитого узнала о его смерти из Facebook

Как заявили в полиции, они как раз пытались связаться с семьей Ануджа Бидве, когда известие о гибели молодого человека появилось на сайте.

23-летний студент был застрелен 26 декабря. Следователи заявили об убийстве "на почве ненависти" и назначили вознаграждение в размере 75 тысяч долларов за информацию об этом деле, сообщает Би-би-си.