Семья убитого узнала о его смерти из Facebook
00:09, 31 декабря 2011Мир
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Британская полиция подтвердила
Британская полиция подтвердила, что семья индийца, убитого в Манчестере в понедельник, узнала о его смерти из социальной сети Facebook.
Как заявили в полиции, они как раз пытались связаться с семьей Ануджа Бидве, когда известие о гибели молодого человека появилось на сайте.
23-летний студент был застрелен 26 декабря. Следователи заявили об убийстве "на почве ненависти" и назначили вознаграждение в размере 75 тысяч долларов за информацию об этом деле, сообщает Би-би-си.
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