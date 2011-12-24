В Москве на акцию "За честные выборы" собрались уже 30 тысяч человек

В Москве на проспекте Сахарова проходит гражданская акция "За честные выборы", которая проводится в знак протеста против фальсификаций итогов выборов в Госдуму России.

Как передает радио «Свобода», на митинг пришли уже 30 тыс. человек, но люди продолжают прибывать - у "рамок" металлоискателей скопились большие очереди.

У многих из пришедших к одежде прикреплены белые ленты, а в руках - плакаты с лозунгами "За честные выборы!".

Перед собравшимися уже выступили писатель Борис АКУНИН, музыкальный критик Артемий ТРОИЦКИЙ, поэт и публицист Дмитрий БЫКОВ, оппозиционный политик Борис НЕМЦОВ.

Акции против фальсификаций на выборах в Госдуму сегодня организованы по всей России. В некоторых городах Сибири и Дальнего Востока митинги уже завершились. Там, несмотря на мороз, выразить свой протест вышли сотни людей.